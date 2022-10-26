ЖКХ

Александр Братчиков попросил регоператора не допускать ошибок при раздельном сборе мусора

Вице-спикер регионального парламента Александр Братчиков в ходе парламентского часа на сессии Псковского областного Собрания депутатов 27 октября попросил филиал ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») не допускать ошибок при раздельном сборе мусора, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Александр Братчиков рассказал, что к нему обратились избиратели, которые указали на ошибку регоператора. Так, у большого контейнера рядом стоят пластиковые контейнеры для раздельного сбора. А когда мусоровоз приезжает, то высыпает мусор из контейнера для раздельного сбора мусора в большой контейнер и всё вместе увозит.

Он попросил регоператора не допускать таких ситуаций.