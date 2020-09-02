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Немедленно пресекать любые игры детей с огнем советует МЧС псковичам

Немедленно пресекать любые игры детей с огнем советует МЧС псковичам. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, пожар – это большая беда. Только строгое, безоговорочное следование всем правилам пожарной безопасности может помочь избежать человеческих жертв и материальных потерь.

Одной из наиболее опасных причин возникновения пожаров является детская шалость с огнем. Как показывает практика, часто пожары происходят из-за отсутствия навыков у детей осторожного обращения с огнем, недостаточного контроля за их поведением со стороны взрослых, а в ряде случаев неумением родителей организовать досуг своих чад.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Пскову Главного управления МЧС России по Псковской области во избежание возникновения пожаров по причине детской шалости с огнем напоминает:

не оставляйте детей без присмотра и не поручайте им зажигать печи, газовые плиты, включать в сеть электроприборы;

храните спички и зажигалки в недоступных для детей местах;

немедленно пресекайте любые игры детей с огнем.

не давайте пользоваться детям пиротехникой - это не игрушка!

Уважаемые родители, личным примером учите детей соблюдению правил пожарной безопасности. Только большой заботой о наших детях мы сможем предупредить пожары от детской шалости с огнем, сохранить свой дом, имущество и самое дорогое – жизнь ребенка.

В случае возникновения пожара звонить по телефону «01», «101», «112».