Спорт

Начинается видеотрансляция программы «Железные люди» с чемпионкой Пскова по силовому экстриму

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Железные люди», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Сегодня о своем пути к спорту расскажет победительница чемпионата города по силовому экстриму, многократная победительница и призер гонок с препятствиями, призер соревнований по функциональному многоборью Юлия Борисова.

Почему она выбрала троеборье? С какими сложностями столкнулась на пути к титулу?

«Железные люди» - это программа о том, как и почему люди приходят в спорт, что дает им в жизни спортивная закалка, как найти «свой» вид спорта и открыть для себя новые грани жизни даже в зрелом возрасте.