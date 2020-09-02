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В Пскове волонтеры передали в библиотеки более 200 экземпляров Конституции

Более 200 экземпляров Конституции РФ передали добровольцы волонтерского центра «Единой России» в псковские библиотеки и раздали прохожим на улицах города. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, библиотека имени Григорьева накануне государственного праздника получила двадцать экземпляров новой Конституции от депутата Псковской городской Думы Сергея Мусиенко.

В следующем году библиотека имени Григорьева отмечает 75-летие. В рамках этого события сотрудники библиотеки объявили акцию «Поздравь Григорьевку». Партийцы первыми поздравили библиотеку с праздником и подарили учреждению книги. По словам сотрудников библиотеки, подарок очень актуален, так как Конституция РФ очень востребована у читателей.

«Конституцию изучают жители микрорайона, посетители библиотеки. Знание Конституции помогает в жизни. Востребована она, конечно, будет старшеклассниками, студентами и взрослыми людьми, потому что много их очень активных, идут в ногу со временем и стараются понимать, что происходит в государстве и чем руководствоваться, живя в нашем государстве», - отметила заведующая библиотекой - центром общения и информации им. И.Н. Григорьева Наталья Копаницкая.

Секретарь первичного партийного отделения №17 города Пскова Юрий Павлов передал экземпляры Конституции РФ в Центральную городскую библиотеку на улице Конной.

«Для каждого из нас Конституция – это закон, который нужно знать, ведь в нем прописаны права граждан. Поэтому мы подарили экземпляры книги в библиотеки, чтобы псковичи смогли их читать и изучать», - отметил Юрий Павлов и поздравил сотрудников библиотеки с праздником.