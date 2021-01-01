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В Псковской области приобретут генераторы для подключения социально важных объектов

В Псковской области приобретут генераторы для подключения социально важных объектов. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников 16 января в своем видеообращении к жителям региона.

«С 24 декабря в Псковской области трижды проходили неблагоприятные погодные явления. Сначала это был циклон «Грета», потом ледяной дождь и наконец, снежный циклон, - напомнил губернатор. - Накопительный эффект от трех ударов стихии привел к тому, что тысячи людей остались без света, а масла в огонь подлил тот факт, что во многих случаях пострадавшие не могли дозвониться до ответственных служб, а иногда и сталкивались с откровенным хамством».

«Мы задействовали все собственные ресурсы чтобы заявки дошли до исполнителей. Порядка 500 собрали через соцсети администрации Псковской области. Еще порядка 250- 300 я ежедневно разбирал в директе. Обращений очень много и каждому мы уделили необходимое внимание. С неэффективной работой горячих линий тоже разбираемся. Найдем управу для тех, кто считает нормой грубить попавшим в затруднительное положение». Он отметил, что эта работа проводится на уровне муниципалитетов и совместно с коллегами из сетевой компании.

При этом он отметил, что многие над поставленной задачей работали практически в круглосуточном режиме. «Могу лично засвидетельствовать, что и главы районов и коллеги из энергосетевой компании и руководства регионального МЧС вместе со всеми ежедневно до утра решали вопросы восстановления электроэнергии. Бригады энергетиков и спасателей в непогоду до глубокой ночи восстанавливали электроснабжение пострадавших населенных пунктов. Работали бы и сутками, но до некоторых мест без освещения было просто не добраться», - сообщил губернатор.

«Безусловно, такая ситуация требует отдельных долгосрочных решений. План действий мы обсудили в пятницу с генеральным директором компании «Россети Северо-Запад» Артемом Пидником. Прежде всего, в текущем году найдем средства на закупку генераторов для подключения социально важных объектов. В этом году отключений таких объектов не было, но риски нужно свети к нулю», - продолжил глава региона.

«Кроме того, мы возобновили переговоры по программе модернизации линии электропередач в Псковской области. Насущная необходимость этой работы очевидно и если бы не COVID мы начали бы работу еще в прошлом году. Объем средств которые необходимы для этого тоже достаточно серьезный - более 7 млрд рублей. Мы договорились, что регион напрямую будет принимать участие в разработке мероприятий чтобы обозначить все зоны ответственности и защитить интересы каждого района. Сделаем всё необходимое для того, чтобы реализация программы началась уже в текущем году», - заключил Михаил Ведерников.