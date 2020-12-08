Недвижимость

В Совфеде предлагают расширять механизм жилищных сбережений

В Совете Федерации обеспокоены тем, что рост цен на рынке жилья может «съесть» почти всю помощь государства семьям. Глава верхней палаты Валентина Матвиенко предлагает не ограничиваться льготной ипотекой и активнее использовать другие инструменты - жилищные сбережения и субсидирование покупки вторичного жилья, пишет «Российская газета».

Глава Совфеда отметила, что весной была запущена программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для новостроек. Эта мера позволила сотням тысяч семей улучшить свои жилищные условия и стала поддержкой для строительной отрасли. «В то же время есть и определенные риски: наблюдающийся рост цен на жилье может "съесть" существенную часть помощи семьям. К тому же сформировался заметный разрыв между ценами на первичное и вторичное жилье», - сказала глава верхней палаты на заседании Совета по развитию финансового рынка при СФ.

Она предлагает подумать над другими вариантами, которые помогут гражданам купить новые квартиры и сэкономить деньги. «Нужно активнее продвигать запуск системы жилищных сбережений. Это существенно расширит долю граждан, которые могут позволить себе приобрести жилье в ипотеку», - сказала Матвиенко.

Кроме того, считает она, нужно задействовать «не только прямое субсидирование процентной ставки, но и целевое субсидирование вторичного жилья низкомаржинальных проектов». «Тем более сейчас готовится к принятию законопроект о комплексном развитии территорий, внесенный сенаторами и депутатами, в рамках которого такие механизмы будут очень актуальны и востребованы», - добавила Валентина Матвиенко.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, которая также приняла участие в заседании Совета, согласна, что правительственная программа льготной ипотеки помогла не допустить провала на рынке. «Но мы видим, что спрос на ипотеку уже начинает кое-где приобретать черты ажиотажного спроса и ведет к неоправданному росту цен в ряде регионов, приводя к тому, что эффект от льготы получают не столько граждане, сколько застройщики и банки», - заметила она.

По мнению Набиуллиной, механизм жилищных сбережений действительно поможет исправить ситуацию. Дело в том, что у граждан, берущих ипотеку, часто не хватает денег на первый взнос. Это делает кредиты рискованными для банков.

«Мы готовим сейчас и надеемся, что он будет поддержан, проект развития жилищных накоплений», - сообщила она. Этот механизм выглядит следующим образом: человек копит деньги на первоначальный взнос на специальном банковском счете, а условия будущего ипотечного займа фиксируются сразу, пояснила глава ЦБ. «Я надеюсь, этот механизм войдет в обиход нашей жизни», - отметила Набиуллина. Она также призвала развивать институт долгосрочной аренды жилья. «Это тоже качественная альтернатива ипотеке для тех, кто пока не может позволить себе ипотеку, но нуждается в улучшении жилищных условий», - считает глава ЦБ.