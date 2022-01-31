Недвижимость

Ряд особенностей при продаже комнаты в коммуналке назвали псковичам

Можно ли продать комнату в коммуналке без согласия соседей, рассказали жителям Псковской области в управлении Росреестра по региону.

Продажа комнаты в коммунальной квартире имеет ряд особенностей. Сам процесс начинается с подготовки пакета документов, продавцу следует заняться этим заранее, так как процедура займет определенное время.

Основной нюанс продажи - права третьих лиц, то есть собственников комнат, которые имеют право преимущественной покупки. При этом места общего пользования считаются общим имуществом всех сособственников и не подлежат разделу между ними.

«Так, в случае решения о продаже своей комнаты ее владелец должен направить другим собственникам извещение. Это документ, в котором указывается цена, характеристики комнаты, условия продажи, адрес. Другие сособственники вправе в 30-дневный срок после получения извещения либо отказаться, либо купить жилплощадь», - прокомментировала начальник отдела государственной регистрации недвижимости управления Росреестра по Псковской области Елена Евтюгина.

Если срок истек, и никто из сособственников не согласился на покупку, то владелец вправе продать ее любому третьему лицу. В Росреестре отметили, что нередки случаи, когда у собственника нет возможности ждать письменных отказов соседей 30 дней. В таком случае можно обратиться к нотариусу и получить письменные отказы соседей, нотариально удостоверенные.

Эксперты обратили внимание на еще один принципиально важный момент: владелец не имеет права продать комнату дешевле той цены, которую озвучил другим собственникам в извещении. В противном случае, он обязан направить новое извещение сособственника с указанием новой цены.

«Если продавец проигнорировал преимущественное право покупки комнаты соседями, то любой из них может в судебном порядке потребовать перевода на него прав и обязанностей покупателя. Закон ”О государственной регистрации недвижимости” обязывает продавца приложить к заявлению о государственной регистрации прав, если он продает комнату третьему лицу, или документы, подтверждающие извещение соседей о намерении продать свою комнату, или отказ остальных собственников от покупки этой комнаты», - подчеркнул директор ООО «Земля и право» Виталий Козырев.

Кроме того, если документы не предоставили, то регистрация перехода права собственности может быть приостановлена, а в дальнейшем в ней могут отказать.