Недвижимость

Подрядчик устранит недостатки выполненных работ в многоэтажке под Псковом

Общество с ограниченной ответственностью «Стройсистема» по иску акционерного общества «Специализированный застройщик "Псковжилстрой"» устранит недостатки выполненных работ в жилом доме №16А на улице Балтийской в деревне Борисовичи Псковского района в рамках гарантийных обязательств. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Арбитражном суде Псковской области.

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18 июня Арбитражный суд утвердил мировое соглашение, достигнутое между сторонами. Согласно документу, ООО «Стройсистема» в рамках гарантийных обязательств по договору генерального строительного подряда выполнила за свой счет работы:

по утеплению деформационного шва между 1 и 2 секцией многоквартирного дома на всю высоту здания,

устранению промерзания наружных стен по периметру квартиры,

утеплению балконной плиты - в квартире №57,

по устранению промерзания наружных стен в двух комнатах квартиры №72.

Помещения привели в соответствие с требованиями «СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003».

Согласно утвержденному тексту мирового соглашения, работы примут с наступлением холодного времени года и установлением температуры воздуха не выше -10 градусов.

Кроме того, стороны договорились провести тепловизионное исследование в спорных квартирах не позднее 31 января 2025 года с целью принятия работ. В случае, если по результатам тепловизионного обследования выполненные со стороны ООО «Стройсистема» работы не приведут к устранению дефектов, общество обязалось дополнительно установить причину дефектов и провести работы по их устранению.