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Политика

Рейтинг политической активности. Камбэки и немножко нервно

30.11.2020 10:46|ПсковКомментариев: 1

Псковская Лента Новостей представляет обозрение ярких событий, персон и их поступков в политической жизни региона на последней неделе ноября 2020 года.

Напомним, наш штатный комментатор - Господин Рейтингомер - выставляет субъективные оценки по пятибалльной шкале различным акторам политического процесса . Плюсом отмечается активность, имевшая положительный эффект, минусом - поражения, неудачи и прочий негатив.

Максимально низкая оценка (-5) не нашла своего обладателя. Никаких сокрушительных политических фиаско и позорных отставок за минувшую неделю не было. 

-4
Елена ПОЛОНСКАЯ,
глава Пскова

Григорий Турчин и Елена Полонская на слушаниях по бюджету.

Григорий Турчин и Елена Полонская на слушаниях по бюджету.

Глава Пскова заработала публичный скандал и настроила против себя часть депутатского корпуса городской Думы буквально «на ровном месте»: изжогу и сопутствующее обращение в прокуратуру трех народных избранников - Григория Турчина, Олега Брячака и Константина Болотина - вызвало письмо г-жи Полонской с требованием к 1 декабря предоставить в комиссию по регламенту и депутатской этике гордумы отчет о проделанной работе и встречах с избирателями за 2020 год. Депутаты, естественно, оскорбились, потому что работают не на штатной основе (то есть без зарплаты) и, согласно Устава, самостоятельно определяют формат своей работы с избирателями. Кроме того, главы города как руководитель представительного органа является не более чем «первой среди равных» и не вправе что-либо указывать своим коллегам-парламентариям.

Стоит добавить, что время для такого конфликта внутри депутатского корпуса «выбрано» вдвойне неудачное: на ближайшую сессию администрация Пскова планирует вынести проект постановления, которое позволит им создать собственную пресс-службу

-3
Марина ГАРАЩЕНКО,
руководитель комитета по здравоохранению Псковской области

Слева направо: Марина Гаращенко, Михаил Ведерников и Вадим Солдатов

Слева направо: Марина Гаращенко, Михаил Ведерников и Вадим Солдатов

Г-жа Гаращенко не первый раз в последнее время получает от нас минус по ситуации в подведомственной ей отрасли, но минувшая неделя вновь подкинула сразу несколько резонансных историй: уголовное дело на заместителя главврача Псковской областной больницы Вадима Солдатова (как водится, уволенного по собственному якобы накануне возбуждения дела) и плачевная ситуация с проволочками тестирования на коронавирус (тут в первую очередь стоит упомянуть случай, когда более 600 тестов в одной из псковских лабораторий не обрабатывались более 10 дней!).

В целом, именно ощущение, складывающееся у большинства людей, что система здравоохранения региона захлебывается в борьбе с COVID-19, и вал жалоб от населения являются определяющими.

-2
Николай БАРИНОВ,
руководитель Управления городского хозяйства (УГХ) Пскова

Николай Баринов

Псковское УГХ спровоцировало очередной публичный скандал с дендрозащитниками из-за спила голубой ели и каштана в рамках благоустройства возле бюста знаменитому ученику 1-й псковской школы, академику Исааку Кикоину на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Гражданской.

 Строители спилили два дерева и раскурочили территорию возле бюста и входа в кафе «Кофе с Кикоиным», чем вызвали бурю филиппик в свой адрес. УГХ заявило, что снос деревьев был необходим по проекту, однако даже депутат Госдумы Александр Васильев написал ироничный пост о том, что происходящее является «олицетворением бесконтрольности и раздолбайства» и пообещал обратиться в прокуратуру в связи с нарушением строительных норм.

Как всегда, власти наступают на одни и те же грабли: возможно, деревья на самом деле были аварийные, и их нужно было спилить, но необходимо было об этом сообщить широким массам до, а не после их уничтожения.

-1
Ольга ГАЛАХОВА,
глава городского поселения «Гдов»

Ольга Галахова

Новоиспеченная глава Гдова получила «неуд» от прокурора за первое же «домашнее задание»: она не смогла правильно организовать конкурс по выбору главы администрации городского поселений (сити-менеджера) и, что самое интересное, правильно информировать о нем потенциальных участников в газете «Гдовская заря», главным редактором которой она же и является!

Протест прокурора Гдовского района Андрея Волкова должен быть рассмотрен на ближайшей сессии собрания депутатов городского поселения.

0
Михаил ИВАНОВ,
экс-глава Псковского облизбиркома

Михаил Иванов

Старожил избирательной системы Псковской области возглавил псковское региональное отделение «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость». Он сменил на этом посту Галину Майорову, чьи полномочия были досрочного прекращены 26 ноября.

Пока что партия имеет в Псковской области лишь один депутатский мандат - в Невельском районе. Посмотрим, поможет ли ей изменить такой status quo назначение аксакала избирательной системы.

+1
Ульяна МИХАЙЛОВА,
экс-руководитель Псковоблсовпрофа, депутат областного Собрания

Ульяна Михайлова

Г-жа Михайлова, лишь недавно в очередной раз вновь ставшая мамой, уже всячески демонстрирует возвращение в политику и желание доказать, что она - отнюдь не «сбитый летчик», а яркий и активный политик, с которым другим участникам процесса ещё придётся считаться.

Чуть раньше в «Фейсбуке» она пофантазировала о необходимости создания некоей «регулярной тусовки профессионалов и влиятельных личностей без вмешательства чиновников и властных мужей», что можно было расценить как публичную оферту о создании квази-политического ситуационного союза. А нынешняя неделя для неё началась с того, что она в коллаборации с «яблочниками» в областном Собрании Львом Шлосбергом и Артуром Гайдуком внесла законопроект об изменении методики расчета субвенций для средних школ в малых городах Псковской области. Кроме того, г-жа Михайлова еще успела сняться в репортаже о своей семье и намекнула всё в том же «Фейсбуке», что её отпуск по беременности и родам заканчивается.

+2
Александр КОНОВАЛОВ,
заместитель главы администрации Пскова

Нынешний заместитель сити-менеджера Пскова возвращается в большой спорт: экс-руководитель областного спорткомитета в администрации Михаила Кузнецова, а впоследствии директор ФК «Псков-747», Александр Коновалов сменил своего бывшего работодателя Алексея Севастьянова на посту руководителя областной федерации футбола. Пока, правда, в статусе и. о. (выборы президента федерации намечены на 25 декабря), но вряд ли он согласился бы побыть «свадебным генералом» на месяц.

Эта статусная должность очевидно повысит субъектность Александра Коновалова и его аппаратный вес.

+3
Антон МИНАКОВ,
депутат Псковского областного Собрания (ЛДПР)

Антон Минаков

Минаков вернул себе должность координатора областного отделения ЛДПР, которую в октябре 2018 года он уступил молодому однопартийцу Артёму Васильеву. Впрочем, «секрет Полишинеля» - что Васильев был номинальным лидером псковских «соколов Жириновского», а реальным даже в эти 2 года оставался Минаков.

Таким образом, нынешнее решение отчетно-выборной конференции лишь демонстрирует устойчивость позиций лидера псковских либерал-демократов в партии, что важно накануне электорального цикла 2021 года - времени выборов в областное Собрание и Госдуму.

+4
Игорь СОПОВ,
председатель Избирательной комиссии Псковской области

Игорь Сопов

 На минувшей неделе в Псковской области стартовало досрочное голосование в 3-х районах - Великолукском, Себежском и Печорском.

Но гораздо более заметным событием стал II межрегиональный форум молодежных избирательных комиссий, на который Игорю Сопову удалось заполучить не по рангу мероприятия значимых федеральных спикеров: секретаря ЦИК Майю Гришину, главу ВЦИОМа Валерия Фёдорова, политолога Марата Баширова и других.

 +5
Михаил ВЕДЕРНИКОВ,
губернатор Псковской области

ВКС губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с президентом России Владимиром Путиным

В первой половине недели у главы регионе выдался нелёгкий разговор с президентом Владимиром Путиным, в ходе которого губернатор вынужден был расписаться в неспособности региона собственными силами справиться с финансовыми трудностями и попросить дополнительную финансовую поддержку. Однако президент заявил, что хорошо знает ситуацию в Псковской области и поддержку Москвы пообещал. Естественно, в какие сроки и как эта помощь будет оказана, во многом будет зависеть и от работы профильных комитетов.

Эта беседа губернатора и президента по видеоконференцсвязи вызвала предельно полярные оценки экспертов, политиков и простых наблюдателей, но персональное внимание президента к проблемам Псковской области и публично обещанная поддержка - неоспоримый и однозначный итог беседы.

Показательно, что через несколько дней Михаил Ведерников успешно выступил с традиционным бюджетным посланием на сессии областного парламента и защитил проект бюджета на 2021 год даже без традиционного шквала эсхатологических стонов оппозиции.

Господин Рейтингомер

Пресс-портрет
Шлосберг Лев Маркович Иванов Михаил Петрович
Путин Владимир Владимирович Севастьянов Алексей Анатольевич
Брячак Олег Михайлович Депутат Псковской городской Думы по единому городскому округу Минаков Антон Александрович
Васильев Александр Николаевич Турчин Григорий Михайлович
Болотин Константин Васильевич Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области
Полонская Елена Алексанровна Глава города Пскова, депутат Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №8, председатель Псковской региональной общественной организацией социальной поддержки и защиты «Родительский комитет». Гайдук Артур Маркович Депутат Псковской городской Думы по единому городскому округу («Яблоко»), заместитель председателя комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности
Михайлова Ульяна Александровна Депутат Псковского областного Собрания, экс-председатель Псковского областного совета профсоюзов
Источник: Псковская Лента Новостей
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