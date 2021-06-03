Общество

Количество заразившихся COVID-19 в Псковской области перевалило за 38 тысяч

Количество заразившихся коронавирусной инфекцией в Псковской области за сутки выросло на 39 человек. За все время пандемии зарегистрирован 38 021 случай заболевания. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил губернатор Михаил Ведерников.

Выздоровело 32 719 человек, за сутки — 19.

Как сообщалось ранее, смертельных случаев зарегистрировано за сутки 4, общее количество жертв COVID-19 достигло 415 человек.

Глава региона принес соболезнования родным и близким умерших. Он также отметил, что новых очагов коронавируса нет, и поблагодарил всех, соблюдает требования противовирусной безопасности.