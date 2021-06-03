Общество

Михаил Ведерников проконтролировал возведение детской площадки в Пушкинских Горах

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в субботу, 5 июня прибыл с рабочим визитом в Пушкиногорский район. Первым объектом для посещения стала детская площадка в парке «Лукоморье», которая возводится в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Руководитель муниципалитета Александр Баранов отметил, что в 2020 году муниципалитет подготовил основание для площадки. В текущем году был разыгран конкурс на установку комплекса со спортивными и игровыми элементами, ограждения и прорезиненного покрытия. За счет средств экономии на площадке будет организовано освещение, установлены малые архитектурные. Александр Баранов подчеркнул, что работы выполняются в установленные сроки, при установке детской площадке полностью соблюдены все необходимые нормы и требования.

Глава региона положительно оценил ход проводимых на объекте работ. «Хорошо, молодцы», — заметил губернатор.