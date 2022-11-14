Общество

В Пскове не будут переносить инсталляцию «Россия начинается здесь»

Инсталляция «Россия начинается здесь», расположенная под стенами Псковского кремля, не будет переноситься на склон по предложению жителей. Об этом рассказал руководитель управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий на встрече с журналистами 14 ноября.

Фото: Борис Елкин / Telegram

Жители города в социальных сетях предлагали перенести инсталляцию на склон для ее сохранности. «Как показала практика, люди забираются и на склон. В настоящее время перенос не рассматривается, потому что на момент установки рассматривалась возможность подключения к электросетям», - ответил руководитель УГХ.

Перенос на склон невозможен из-за того, что придётся проводить реконструкцию набережной, что повлечет дополнительные расходы и затраты, объяснил он. «Охрана памятников тоже не будет в восторге, особенно, если под стеной сделаем подкоп. Это может привести к деформации», - прокомментировал Александр Грацкий.

Напомним, инсталляцию «Россия начинается здесь» отремонтировали в Пскове на прошлой неделе. Буквы очистили от ржавчины и покрыли новым слоем краски, полностью поменяли электрику.