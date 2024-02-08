Общество

Взрывные работы по ослаблению льда на водоёмах проводят в Псковской области

Спасатели Псковской области уже готовятся к прохождению паводка. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, вчера группа Аварийно-спасательной станции провела практическое занятие по проведению взрывных работ по ослаблению (дроблению) ледовых полей на водных объектах региона.

Фото / видео: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

«Мероприятия проводятся в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением весенних паводковых процессов, и закрепления практических навыков при проведении взрывных работ для обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод на территории области», - отметили в ведомстве.

Работы проведены в штатном режиме, все поставленные в рамках занятия задачи выполнены в полном объёме, добавили в пресс-службе.