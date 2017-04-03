Прокуратура Санкт-Петербурга организовала проверку в связи со взрывом в вагоне метро

Прокуратура Санкт-Петербурга организовала проверку в связи со взрывом в вагоне на платформе станции метро, передает ТАСС.

«Прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку в связи со взрывом в вагоне на платформе станции метрополитена «Технологический институт». На место происшествия для координации действий правоохранительных органов уже прибыл прокурор города Сергей Литвиненко», - сообщили в Генпрокуратуре.

По предварительным данным, при взрыве погибли 10 человек.

Источник: Псковская Лента Новостей