В больнице скончались двое раненных в петербургском метро

Двое раненых во время взрыва в петербургском метро скончались в Мариинской больнице. Об этом «Росбалту» сообщили в пресс-службе медучреждения.

«В Мариинскую больницу было доставлено девять пострадавших. Двое из них на тот момент уже находились в состоянии клинической смерти, они скончались. Двое человек в данный момент находятся на операциях. Остальные - в отделениях», - рассказали в больнице.

Ранее сообщалось, 9 человек погибли и 20 получили ранения при взрыве в петербургском метро. «По предварительным данным, в результате взрыва в санкт-петербургском метро погибли девять человек, получили ранения, в том числе тяжкие, более 20 человек. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», - сообщили в НАК, пишет ТАСС. Взрыв неустановленного устройства произошел около 14.40 мск в вагоне поезда на перегоне между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» в Петербурге.

Источник: Псковская Лента Новостей