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Взрыв в метро Петербурга совершил не смертник

03.04.2017 15:48 ПЛН, Псков

Сотрудники правоохранительных органов сделали предварительные выводы касательно взрыва в метро Санкт-Петербурга. Как сообщает РЕН ТВ, по мнению специалистов, подрыв взрывного устройства не был совершен террористом-смертником.

«Такой вывод сделан на основании того, что на месте попросту не найден смертник, - объяснил РЕН ТВ информированный источник. - Понимаете, когда человек подрывает на себе взрывное устройство, он получает, скажем так, специфические телесные повреждения. Перепутать их попросту невозможно».

Эксперты также сделали выводы о том, что из себя представляла бомба. По предварительным данным, это самодельное взрывное устройство мощностью порядка 300 граммов в тротиловом эквиваленте, начиненное поражающими элементами. Небольшая мощность бомбы подтверждается еще и тем, что вагон, в котором прогремел взрыв, не получил так называемого «эффекта раздутости».

«Вспомните, как были деформированы вагоны в результате терактов в столичном метро несколько лет назад. Сегодняшний взрыв - гораздо менее мощный», - объясняет специалист.

По предварительным выводам, бомбу преступники оставили в вагоне метро. Подрыв осуществлялся, скорее всего, с помощью таймера. Взрыв прогремел в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». На станцию «Технологический институт» вагон прибыл уже развороченный взрывом. В результате трагедии погибли 10 человек.

В спецслужбах полагают, что за преступлением могут стоять так называемые «автономные правые активисты» - разрозненные, ничем не связанные нео-нацистские группы.

«Где-то что-то взорвут, где-то кого-то убьют. В начале нулевых их было великое множество, но затем многих пересажали. Сейчас произошла смена поколений, появились новые», - говорит собеседник РЕН ТВ.

Источник: Псковская Лента Новостей



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Взрыв в петербургском метро


 

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