После взрыва в метро Петербурга госпитализированы 25 человек - власти

В больницы Санкт-Петербурга доставлены два десятка пострадавших в результате взрыва в метро.

«В больницы Санкт-Петербурга госпитализированы 25 человек, в том числе один ребенок госпитализирован в детскую городскую больницу им.Раухфуса», - сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе городского комитета по здравоохранению в понедельник.

Состояние пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что около 50 человек пострадали при взрыве в метро Санкт-Петербурга. По предварительным данным, погибли 10 человек.

В метрополитене Санкт-Петербурга, предположительно, произошел взрыв неустановленного предмета. «Предположительно, в вагоне произошел взрыв неустановленного предмета», - сообщили в метрополитене.

В Санкт-Петербурге сейчас закрыты все 67 станции метро.

Источник: Псковская Лента Новостей