Сегодня: Понедельник, 03 Апреля    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Вейдерсы из неопрена Возмущены и требуют опровержения Аренда Кинокайф Суперхиты мясных продуктов Рядом с домом Участки на берегу реки Великой День открытых дверей ФВТЭ Лучшая интерьерная печать в Пскове Псков-ЭКСПО
В петербургском метро произошел взрыв. ФОТО и ВИДЕО

В петербургском метро произошел взрыв. ФОТО и ВИДЕО

Взрыв произошел в метро в Санкт-Петербурге, есть пострадавшие. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на очевидцев.      На станции метро «Сенная» в Петербурге наблюдается сильное задымление, пишет «Фонтанка......63



После взрыва в метро Петербурга госпитализированы 25 человек - власти

03.04.2017 16:28 ПЛН, Псков

В больницы Санкт-Петербурга доставлены два десятка пострадавших в результате взрыва в метро.

«В больницы Санкт-Петербурга госпитализированы 25 человек, в том числе один ребенок госпитализирован в детскую городскую больницу им.Раухфуса», - сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе городского комитета по здравоохранению в понедельник.

Состояние пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что около 50 человек пострадали при взрыве в метро Санкт-Петербурга. По предварительным данным, погибли 10 человек.

В метрополитене Санкт-Петербурга, предположительно, произошел взрыв неустановленного предмета. «Предположительно, в вагоне произошел взрыв неустановленного предмета», - сообщили в метрополитене.

В Санкт-Петербурге сейчас закрыты все 67 станции метро.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати
cюжет:
Взрыв в петербургском метро


 

Ваше отношение к митингам оппозиции?














Loading...


Голосование

Ваше отношение к митингам оппозиции?














Календарь

«« 2017 г.
«« апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30