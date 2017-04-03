Взрыв в Санкт-Петербурге квалифицировали как теракт

Взрыв в Санкт-Петербурге квалифицировали как теракт. Об этом RT заявил представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

«В ближайшее время мы с нашими коллегами из правоохранительных органов будем работать над тем, чтобы минимизировать последствия этого теракта и выяснить все обстоятельства, которые способствовали тому, чтобы он был совершен», - заявил он, пишет «Медуза».

Ранее сообщалось, что около 50 человек пострадали при взрыве в метро Санкт-Петербурга. В больницы Санкт-Петербурга госпитализированы 25 человек, в том числе один ребенок. По предварительным данным, погибли 10 человек.

В метрополитене Санкт-Петербурга, предположительно, произошел взрыв неустановленного предмета. «Предположительно, в вагоне произошел взрыв неустановленного предмета», - сообщили в метрополитене.

В Санкт-Петербурге сейчас закрыты все 67 станции метро.

Источник: Псковская Лента Новостей