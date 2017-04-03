Около 50 человек пострадали при взрыве в метро Санкт-Петербурга

Около 50 человек пострадали при взрыве в метро Санкт-Петербурга, об этом со ссылкой на Кремль пишет ТАСС.

По предварительным данным, погибли 10 человек.

В метрополитене Санкт-Петербурга, предположительно, произошел взрыв неустановленного предмета. «Предположительно, в вагоне произошел взрыв неустановленного предмета», - сообщили в метрополитене.

По словам источника РИА «Новости», в метро Санкт-Петербурга сработали два взрывных устройства. Как минимум одно из них было начинено поражающими элементами.

В Санкт-Петербурге сейчас закрыты все 67 станции метро. Об этом сообщается пресс-служба петербургского метрополитена.

Источник: Псковская Лента Новостей