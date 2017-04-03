Среди жертв взрыва в метро Петербурга вряд ли было много туристов - АТОР

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«Руки прочь от нашего болота!»В минувшую субботу в Сквере искусств, псковичам больше известном как раздолбанный пятачок на Четырех углах, с некоторых пор считающемся у нас гайд-парком, прошел митинг против повышения кадастровой стоимости земельных участков и многократного роста земельного налога. В отличие от нашумевших акций Навального 26 марта, митинг дачников 1 апреля был разрешен властями и...
При взрыве в метро в Санкт-Петербурге могли пострадать туристы, но вероятность этого мала, сообщает в понедельник Ассоциация туроператоров России (АТОР).
«Пока нет точных данных и списка пострадавших, говорить о возможных жертвах среди туристов рано, однако ряд моментов говорит о небольшой вероятности того, что иностранные или российские туристы могли пострадать при взрыве», - говорится в сообщении, пишет «Интерфакс».
По мнению исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, окончательных выводов делать пока нельзя. В низкий туристический сезон, который в Санкт-Петербурге длится с октября по апрель, город принимает ориентировочно до 100 тыс. туристов в месяц. При этом среди них превалируют именно внутренние туристы - из других городов России.
«Учитывая то, что значительная их часть приезжает и осматривает центр города именно в выходные дни, можно ожидать, что среди пострадавших в результате взрыва вряд ли будет много туристов», - пояснила она.
Как сообщил ранее Национальный антитеррористический комитет, около 14.40 в вагоне поезда на перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. Как сообщил пресс-секретарь губернатора Петербурга, по предварительной информации, в результате происшествия погибли 10 человек, около 50 пострадали.
Источник: Псковская Лента Новостей