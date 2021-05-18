Происшествия

Четыре года проведет в колонии житель Порхова, порезавший знакомого

20 мая Порховским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении 34-летнего ранее неоднократно судимого жителя Порхова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области, судом установлено, что 22 ноября 2020 года обвиняемый вместе с женой находился в гостях у соседа, где распивали спиртное. В состоянии алкогольного опьянения подсудимый, разозлившись на присутствовавшего там знакомого, нанес ему один удар ножом в область брюшной полости, причинив тяжкий вред здоровью, создающий непосредственную угрозу для жизни.



Суд признал мужчину виновным в совершении указанного преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием в исправительной колонии особого режима.



Приговор в законную силу не вступил.