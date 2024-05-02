Недвижимость

Новостройки в России подорожали вдвое после запуска льготной ипотеки

В большинстве крупнейших городов России средняя цена квадратного метра в новостройках с момента запуска льготной ипотеки весной 2020 года, увеличилась более, чем в два раза, рассказали в федеральной компании «Этажи».

Эксперты компании оценили рост средней стоимости квадратного метра на первичном рынке жилья в крупнейших городах России за четыре года действия льготной ипотеки с господержкой, которая была запущена в апреле 2020 года, как одна из мер поддержки в период пандемии и с большой вероятностью будет завершена 1 июля текущего года.

«Ипотека с господдержкой поддержала спрос на рынке и обеспечила стимул для наращивания объемов строительства в России, однако, существенная разница в ипотечных ставках на вторичное и первичное жилье привела к дисбалансу на рынке недвижимости. В итоге, средняя цена квадратного метра в новостройках в части городов оказалась выше, чем в готовом жилье», — рассказал директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

По подсчетам аналитиков компании, в 10 из 16 городов-миллионников России средняя цена квадратного метра в новостройках с апреля 2020 года выросла более, чем в два раза. В лидерах по росту средней цены квадратного метра на первичном рынке: Омск, где она выросла в 2,8 раза, Нижний Новгород (в 2,7 раза) Ростов-на-Дону и Краснодар в 2,5 раза, Самара в 2,4 раза, Пермь и Уфа в 2,3 раза, Челябинск в 2,2 раза, Волгоград и Казань в два раза. В Москве за аналогичный период средняя цена квадратного метра в новостройках выросла в 1,7 раза, в Санкт-Петербурге в 1,9 раза. В целом же по России она увеличилась в 1,9 раза: с 67 778 рублей за квадратный метр в апреле 2020 года до 128 200 рублей по итогам апреля текущего года.

«Риски ограничения льготных ипотечных программ с июля текущего года повышают заинтересованность российских застройщиков в снижении себестоимости строительства и создании более доступных вариантов жилья, адаптированных под покупательскую способность россиян. Часть застройщиков работают над сокращением сроков строительства многоквартирных домов. Экономить начинают абсолютно на всем, например, один из трендов последних месяцев — это использование более доступной фасадной плитки и мини-кирпичей в отделке фасадов, оптимизация площадей квартир и борьба с «лишними» метрами», — отметил генеральный директор федерального комбината стеновых материалов «Винзер» Денис Жалнин.

По его словам, тренд на сокращение строительных издержек в ближайшие годы будет только усиливаться, пишут «Известия».