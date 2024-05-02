Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Игорь Иванов о профсоюзах
педагоги лучшие из лучших
Онлайн-викторина про Псковскую область
ответы на все вопросы
взгляд в будущее ИТ в образовании
места для выпускного
топ-5 рецептов пасхи
Господин Рейтингомер
ENERGY кешбэк-игра
Кабельный потенциал
топ заведений для выпускников
Проезд дешевле
ПЭМЗ ищет сотрудников
Меняют жизнь к лучшему ТОСы
оплата сверхурочных работ
Матросовы не узнанные нами...
 
 
 
ещё Недвижимость 02.05.2024 10:437 Руинированный дом на улице Труда в Пскове планируют приспособить для современного использования 05.05.2024 14:210 Новостройки в России подорожали вдвое после запуска льготной ипотеки 03.05.2024 14:283 Всех нуждающихся ветеранов в Псковской области обеспечили жильем 02.05.2024 17:320 Число выданных сельских ипотек в России выросло в полтора раза 02.05.2024 17:280 Очередную незаконную свалку на сельхозугодьях выявили в Псковской области 02.05.2024 12:410 Ипотечная квартира не защищена при процедуре банкротства - эксперт
 
 
 
Самое популярное 03.05.2024 09:245 Новый эпизод в деле Грацкого: бывший чиновник получил взятку в виде массажного кресла 28.04.2024 21:390 С шестью погибшими бойцами СВО простились в Псковской области 28.04.2024 19:490 Интерактив: Недоступная среда на Алмазной 03.05.2024 13:343 Ольгу Тимофееву назначили вице-губернатором Псковской области 02.05.2024 07:190 Смена погоды ожидается на Северо-Западе
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Недвижимость

Новостройки в России подорожали вдвое после запуска льготной ипотеки

05.05.2024 14:21|ПсковКомментариев: 0

В большинстве крупнейших городов России средняя цена квадратного метра в новостройках с момента запуска льготной ипотеки весной 2020 года, увеличилась более, чем в два раза, рассказали  в федеральной компании «Этажи».

Эксперты компании оценили рост средней стоимости квадратного метра на первичном рынке жилья в крупнейших городах России за четыре года действия льготной ипотеки с господержкой, которая была запущена в апреле 2020 года, как одна из мер поддержки в период пандемии и с большой вероятностью будет завершена 1 июля текущего года.

«Ипотека с господдержкой поддержала спрос на рынке и обеспечила стимул для наращивания объемов строительства в России, однако, существенная разница в ипотечных ставках на вторичное и первичное жилье привела к дисбалансу на рынке недвижимости. В итоге, средняя цена квадратного метра в новостройках в части городов оказалась выше, чем в готовом жилье», — рассказал директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

По подсчетам аналитиков компании, в 10 из 16 городов-миллионников России средняя цена квадратного метра в новостройках с апреля 2020 года выросла более, чем в два раза. В лидерах по росту средней цены квадратного метра на первичном рынке: Омск, где она выросла в 2,8 раза, Нижний Новгород (в 2,7 раза) Ростов-на-Дону и Краснодар в 2,5 раза, Самара в 2,4 раза, Пермь и Уфа в 2,3 раза, Челябинск в 2,2 раза, Волгоград и Казань в два раза. В Москве за аналогичный период средняя цена квадратного метра в новостройках выросла в 1,7 раза, в Санкт-Петербурге в 1,9 раза. В целом же по России она увеличилась в 1,9 раза: с 67 778 рублей за квадратный метр в апреле 2020 года до 128 200 рублей по итогам апреля текущего года.

«Риски ограничения льготных ипотечных программ с июля текущего года повышают заинтересованность российских застройщиков в снижении себестоимости строительства и создании более доступных вариантов жилья, адаптированных под покупательскую способность россиян. Часть застройщиков работают над сокращением сроков строительства многоквартирных домов. Экономить начинают абсолютно на всем, например, один из трендов последних месяцев — это использование более доступной фасадной плитки и мини-кирпичей в отделке фасадов, оптимизация площадей квартир и борьба с «лишними» метрами», — отметил генеральный директор федерального комбината стеновых материалов «Винзер» Денис Жалнин.

По его словам, тренд на сокращение строительных издержек в ближайшие годы будет только усиливаться, пишут «Известия».

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Где будете отдыхать на майских праздниках?
В опросе приняло участие 358 человек
05.05.2024, 22:090 Псковский колдун Виталий Рожков покинул «Битву экстрасенсов»  05.05.2024, 22:000 Более 50 воркаут-спортсменов сдали нормы ГТО 05.05.2024, 21:550 Метеорный поток эта-Аквариды достигнет пика активности в ночь на 6 мая 05.05.2024, 21:400 Умер один из основоположников школы отечественной анимации Александр Горленко
05.05.2024, 21:390 Михаил Ведерников в день Святой Пасхи посетил церковь Покрова Пресвятой Богородицы от Торгу 05.05.2024, 21:200 Чудотворную Казанскую икону доставили на Пасху в храм Христа Спасителя 05.05.2024, 20:590 Эксперты выяснили, какая бытовая техника лидирует по покупкам у россиян 05.05.2024, 20:400 Открытый турнир по карате прошел в Великих Луках
05.05.2024, 20:230 Псковских сотрудников Ространснадзора подозревают во взяточничестве 05.05.2024, 20:000 Средний чек на обручальные кольца вырос в России более чем на четверть 05.05.2024, 19:400 Более 14 тысяч человек приняли участие в крестных ходах в Псковской области 05.05.2024, 19:211 Россиянам рассказали, как есть куличи без вреда для здоровья
05.05.2024, 18:550 Умер актер из кинотрилогии «Властелин колец» Бернард Хилл 05.05.2024, 18:300 Победу тепла над холодами начинают отмечать в музее-заповеднике «Михайловское» 05.05.2024, 18:050 Игорь Иванов поздравил псковичей  с праздником Христова Воскресения 05.05.2024, 17:451 До +15 градусов тепла и небольшой дождь прогнозируют синоптики 6 мая в Псковской области
05.05.2024, 17:230 Более 48 тысяч полицейских обеспечили правопорядок в пасхальную ночь в России 05.05.2024, 17:020 Россиянам рассказали, кому может навредить омега-3 05.05.2024, 16:410 Псковичей приглашают на службу в полицию Гдова 05.05.2024, 16:230 Умер совершивший первый кругосветный полет без посадок пилот Рутан
05.05.2024, 16:050 Фотофакт: Яйца катают на Пасху в Пскове 05.05.2024, 15:440 Эксперт назвала возможные причины анорексии у подростков 05.05.2024, 15:213 Псковичей приглашают принять участие в опросе об отключении отопления в городе 05.05.2024, 15:030 Более ста спортсменов приняли участие в турнире по дзюдо памяти 6-й роты
05.05.2024, 14:430 Борис Елкин поздравил православных псковичей с Пасхой 05.05.2024, 14:210 Новостройки в России подорожали вдвое после запуска льготной ипотеки 05.05.2024, 14:000 Серию публикаций о принимавших участие в Великой Отечественной войне сотрудниках продолжил Псковский музей 05.05.2024, 13:380 На Солнце произошла вторая за неделю вспышка самого высокого класса
05.05.2024, 13:150 Юрист назвал псевдосоцопросы новой мошеннической схемой 05.05.2024, 12:500 Михаил Ведерников поздравил православных христиан с праздником Светлого Христова Воскресения 05.05.2024, 12:240 Почти 90% псковичей поддерживают запрет на рекламные звонки – опрос 05.05.2024, 12:010 Роскомнадзор не получал обращения с просьбой заблокировать TikTok
05.05.2024, 11:400 В России появится День математика 05.05.2024, 11:200 Митрополит Псковский и Порховский Арсений обратился с пасхальным посланием к православным псковичам. ВИДЕО 05.05.2024, 11:000 Медиахолдинг «Гражданская пресса» объявляет конкурс публицистических работ молодых журналистов имени Виктории Голубковой 05.05.2024, 10:410 В Псковском районе водитель Datsun сбила лося и оказалась в кювете
05.05.2024, 10:380 В Госдуме назвали профессии, которые могут исчезнуть из-за ИИ 05.05.2024, 10:200 Высокая пожарная опасность ожидается на территории Псковской области 05.05.2024, 10:010 Умерла актриса из сериала «Солдаты» Галина Давыдова 05.05.2024, 09:400 Псковские росгвардейцы обеспечили общественную безопасность в Пасхальную ночь
05.05.2024, 09:200 Водитель автобуса потерял сознание и съехал в кювет в Великолукском районе, пострадал пассажир 05.05.2024, 09:000 Кабмин рекомендовал создать в регионах комиссии против нелегальной занятости 05.05.2024, 00:010 Пасху отмечают православные верующие 04.05.2024, 23:201 В Великих Луках водитель Ford получила травмы из-за удара сзади
04.05.2024, 23:160 Один человек травмирован в тройном столкновении автомашин в Пскове 04.05.2024, 22:000 Диетолог дала советы по выходу из Великого поста 04.05.2024, 21:400 С трудом передвигающегося мужчину продолжают разыскивать в Пскове 04.05.2024, 21:350 Юрий Сорокин поднялся на Эльбрус
04.05.2024, 21:200 Под Псковом перезахоронили останки 39 красноармейцев 04.05.2024, 21:080 Номер аварийно-спасательной диспетчерской службы псковских тепловых сетей не работает из-за повреждения линии связи 04.05.2024, 21:000 На Солнце 4 мая произошли пять мощных вспышек 04.05.2024, 20:400 Псковские спортсмены в составе сборной России заняли третье место на Кубке мира по гиревому спорту
04.05.2024, 20:200 Россиянам рассказали, кому нельзя есть пасхальные куличи 04.05.2024, 20:000 МЧС предложило штрафовать за неверное проектирование АСП 04.05.2024, 19:400 Врач рассказала, какое нарушение здоровья есть у 8 из 10 человек 04.05.2024, 19:200 Старинные монеты обнаружили при реставрации церкви Святого Лазаря в Печорах
04.05.2024, 19:000 В Госдуме рассказали, кому увеличат пенсии в этом году 04.05.2024, 18:400 Серию публикаций о принимавших участие в Великой Отечественной войне сотрудниках начал Псковский музей 04.05.2024, 18:200 Продолжаются поиски псковича в куртке Nike 04.05.2024, 18:000 Врачи рассказали о результатах осмотров российских детей
04.05.2024, 17:400 Епископ Великолукский и Невельский Сергий обратился к верующим с пасхальным посланием 04.05.2024, 17:170 Фотофакт: гадюки в Корытовском лесопарке 04.05.2024, 16:550 Минздрав предупредил производителей ибупрофена о новых рисках развития заболеваний 04.05.2024, 16:340 Нетрезвого водителя остановили в Островском районе
04.05.2024, 16:120 До +20 градусов прогреется воздух в Псковской области днем 5 мая 04.05.2024, 15:520 Фестиваль детских футбольных команд «Локобол – 2024 – РЖД» стартовал в Пскове 04.05.2024, 15:310 Мужчина в желтой футболке пропал в Островском районе 04.05.2024, 15:100 Активисты ТОС Великолукского района продолжают проводить весенние субботники
04.05.2024, 14:500 Митрополит Арсений обратился с пасхальным посланием к православным псковичам 04.05.2024, 14:320 Россиян научили, как распознать новую финансовую пирамиду 04.05.2024, 14:100 Депутаты положительно оценили объединение «Новых людей» и «Партии роста» в Пскове 04.05.2024, 13:500 Субботники на воинских захоронениях проводят в Псковском районе
04.05.2024, 13:330 30 общественных территорий Псковской области стали победителями в голосовании «Жилье и городская среда» 04.05.2024, 13:210 В Пскове на Крестовском шоссе сбит мальчик, перебегавший дорогу 04.05.2024, 13:120 Жители Запсковья обеспокоены строительством асфальтово-бетонного завода 04.05.2024, 12:500 Россиянам дали советы по выбору куличей и творожной пасхи
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru