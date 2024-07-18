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Пристав в Стругах Красных задержал мужчину, скрывавшегося от федерального розыска

Псковский пристав Максим Пучинин задержал гражданина, скрывавшегося от федерального розыска. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФССП России по Псковской области.

Фото: УФССП РФ по Псковской области

Судебные приставы Псковской области осуществляли рейдовое мероприятие в поселке Струги Красные с целью проверки имущественного положения должника. В ходе проверки документов сотрудники установили, что гражданин находится в розыске. Он совершил преступление, предусмотренное частью 1 статьи 158 УК РФ «Тайное хищение чужого имущества». По приговору суда гражданину назначили 10 месяцев исправительных работ с самостоятельным следованием к месту отбывания наказания. Осужденный этого не сделал, в связи с этим он был объявлен в федеральный розыск.

Судебный пристав Максим Пучинин незамедлительно задержал гражданина и передал его сотрудникам МО МВД России «Стругокрасненский».