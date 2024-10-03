Происшествия

Пристав задержал в Пскове мужчину, находящегося в федеральном розыске

Судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов Рамиз Абдуллаев в Пскове задержал скрывшегося мужчину, обвиняемого в грабеже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по региону.

На фото Рамиз Абдуллаев. Фото: УФССП по Псковской области

В Псковском городском суде во время осуществления пропускного режима и установления личности был выявлен гражданин, который долгое время находился в федеральном розыске. Судебный пристав, благодаря отлаженным действиям, проводя стандартную проверку документов, выявил подозреваемого по делу по пункту «а» части 2 статьи 161 УК РФ «Грабёж». В отношении гражданина была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, однако он скрылся.

Благодаря тщательной работе и следованию всем необходимым алгоритмам судебный пристав по ОУПДС Рамиз Абдуллаев, обеспечивая безопасность Псковского городского суда на первом посту, задержал гражданина и передал сотрудникам полиции.