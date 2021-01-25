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Число безработных в России снизилось до 1,63 миллионов человек

Число официально зарегистрированных безработных в России снизилось до 1,63 млн человек, это почти на 300 тысяч меньше, чем месяц назад. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

«Численность граждан, зарегистрированных в центрах занятости в качестве безработных, также продолжает снижаться. Сейчас, по состоянию на 20 апреля, это число составляет 1,63 млн человек, что почти на 300 тысяч меньше месяцем ранее и более чем на 2 млн человек меньше, чем в сентябре прошлого года», - сказали в министерстве.

В ведомстве отметили, что на улучшение ситуации на рынке труда в значительной степени повлияли последовательная политика по поддержанию экономической активности и занятости.

«В 2021 году все субъекты реализуют комплексы мероприятий по поддержке занятости. Для каждого региона составлена индивидуальная адресная программа по восстановлению занятости с учетом территориальной специфики рынка труда. В дополнение к региональным мерам на федеральном уровне развернуты программы обучения и субсидирования найма безработных граждан», - добавили в Минтруде.