В России и мире

Варламову* вынесли приговор за распространение фейков об армии

Мещанский районный суд Москвы заочно приговорил блогера Илью Варламова* (признан в РФ иноагентом) к восьми годам колонии по делу о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ.

«Признать Варламова* виновным, окончательно назначить ему наказание в виде восьми лет колонии заочно», - огласила решение судья.

Суд также назначил Варламову* штраф в размере 99 млн рублей. Кроме того, ему на четыре года запрещено администрирование сайтов.

В ходе прений сторон прокурор просил назначить Варламову* такое же наказание.

Блогер заочно признан виновным по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ), а также по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах), пишет ТАСС.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России