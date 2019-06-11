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Недочеты, допущенные в ходе дорожных работ на пересечении ул. Инженерной и Юности, устранят к Дню города

Сегодня, 24 июня, глава администрации города Пскова Александр Братчиков проверил качество выполненных дорожных работ на пересечении улиц Инженерной и Юности.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, среди участников объезда также присутствовали начальник управления городского хозяйства города Пскова Николай Баринов, председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин и представители организации-подрядчика (ООО «Стройсистема»), производившего ремонт данного участка дороги.

Во время осмотра Александр Братчиков заявил, что все подрядчики, которые лично обещали губернатору Михаилу Ведерникову сделать дороги к 1 июня, их сдали, кроме этого отрезка.

В свое оправдание подрядчик заявил, что существуют проблемы с документацией, отсутствуют какие-то сметы и расчеты. Асфальт лежит до Сиреневого бульвара, осталось только получить документацию и поставить светофор. «И то нет только тех светофоров, которые должен ставить субподрядчик. Он напрямую договаривался с УГХ города, мы тут вообще не в курсе», - заявил подрядчик.

Однако представители УГХ заявили, что проблем на данном участке гораздо больше, чем говорит подрядчик. «Благоустройство отсутствует, часть деревьев просто засохла», - начал считать недостатки представитель УГХ. Также он заявил, что все пешеходные переходы завышены на 1,5 см, на части опор нет крепежа, а ограждения, которые поставлены в 2016 году, уже проржавели и их нужно красить.

«Их основная проблема - это люки не в уровне с асфальтом. Это может вызвать серьезные проблемы в дальнейшем. Толщина асфальта где-то проходит, а где-то нет», - рассказал Николай Баринов.

Подрядчик говорит, что эти недочеты можно исправить за день, однако представители администрации не разделяют его мнения.

По итогам обхода было принято решение дать подрядчику время до 21 июля. «Если не можете сдать все сразу, сдавайте частями. Сколько можно уже? К Дню города дорога должна быть открыта», - заключил глава администрации города Пскова Александр Братчиков.