←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Ганза. Схема перекрытия дорог
Права только через госуслуги
Работы на троечку
Пушкинский тупичок
бензин или жидкое золото?
Трасса Р-23: дорога смерти
Катафоты на «зебре»
ещё Дороги 11.06.2019 12:072 ГИБДД: Наиболее опасная трасса в Псковской области - Р-23 24.06.2019 13:350 В Пскове отремонтируют Сиреневый бульвар 24.06.2019 13:190 В Пскове отремонтировано 46 из 54 дорог, находящихся на гарантийном ремонте 24.06.2019 11:551 Недочеты, допущенные в ходе дорожных работ на пересечении ул. Инженерной и Юности, устранят к Дню города 24.06.2019 09:422 Асфальт обновят на Ольгинском мосту к Ганзейским дням 21.06.2019 18:330 Финалист «Лидера года» Ирина Иванова стала зампредседателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области
 
 
 
 
 
АвтоМир / Дороги

Недочеты, допущенные в ходе дорожных работ на пересечении ул. Инженерной и Юности, устранят к Дню города

24.06.2019 11:55|ПсковКомментариев: 1

Сегодня, 24 июня, глава администрации города Пскова Александр Братчиков проверил качество выполненных дорожных работ на пересечении улиц Инженерной и Юности.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, среди участников объезда также присутствовали начальник управления городского хозяйства города Пскова Николай Баринов, председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин и представители организации-подрядчика (ООО «Стройсистема»), производившего ремонт данного участка дороги.

Во время осмотра Александр Братчиков заявил, что все подрядчики, которые лично обещали губернатору Михаилу Ведерникову сделать дороги к 1 июня, их сдали, кроме этого отрезка.

В свое оправдание подрядчик заявил, что существуют проблемы с документацией, отсутствуют какие-то сметы и расчеты. Асфальт лежит до Сиреневого бульвара, осталось только получить документацию и поставить светофор. «И то нет только тех светофоров, которые должен ставить субподрядчик. Он напрямую договаривался с УГХ города, мы тут вообще не в курсе», - заявил подрядчик.

Однако представители УГХ заявили, что проблем на данном участке гораздо больше, чем говорит подрядчик. «Благоустройство отсутствует, часть деревьев просто засохла», - начал считать недостатки представитель УГХ. Также он заявил, что все пешеходные переходы завышены на 1,5 см, на части опор нет крепежа, а ограждения, которые поставлены в 2016 году, уже проржавели и их нужно красить.

«Их основная проблема - это люки не в уровне с асфальтом. Это может вызвать серьезные проблемы в дальнейшем. Толщина асфальта где-то проходит, а где-то нет», - рассказал Николай Баринов.

Подрядчик говорит, что эти недочеты можно исправить за день, однако представители администрации не разделяют его мнения.

По итогам обхода было принято решение дать подрядчику время до 21 июля. «Если не можете сдать все сразу, сдавайте частями. Сколько можно уже? К Дню города дорога должна быть открыта», - заключил глава администрации города Пскова Александр Братчиков.

Теги: #ремонт дорог #дороги #ремонт
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
опрос
Какая основная выгода при покупке подержанного автомобиля по сравнению с новым?
В опросе приняло участие 3591 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
24.06.2019, 13:350 В Пскове отремонтируют Сиреневый бульвар 24.06.2019, 13:190 В Пскове отремонтировано 46 из 54 дорог, находящихся на гарантийном ремонте 24.06.2019, 11:551 Недочеты, допущенные в ходе дорожных работ на пересечении ул. Инженерной и Юности, устранят к Дню города 24.06.2019, 09:422 Асфальт обновят на Ольгинском мосту к Ганзейским дням
23.06.2019, 18:100 Сегодня ночью в Пскове совершен угон автомашины «Фольксваген Гольф» 23.06.2019, 15:101 ГИБДД информирует о порядке и сроках уплаты штрафов по административным правонарушениям 23.06.2019, 11:290 Более 130 ДТП произошло с начала года в России с участием автомобилей каршеринга 23.06.2019, 10:000 Мотоциклист попал в ДТП в Великих Луках
22.06.2019, 21:550 На Юбилейной «Форд» врезался в автобус 22.06.2019, 20:303 Четыре перехватывающие парковки будут предложены гостям Международных Ганзейских дней в Пскове 22.06.2019, 10:000 Мотоциклист находится в реанимации после ДТП в Великих Луках 21.06.2019, 18:451 УАЗ с десантниками и иномарка столкнулись на Вокзальной в Пскове
21.06.2019, 18:330 Финалист «Лидера года» Ирина Иванова стала зампредседателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области 21.06.2019, 17:250 На площади Ленина в Пскове не работает светофор 21.06.2019, 15:502 В Пскове устранили дефекты дорожного покрытия на улицах Гоголя, Калинина, Герцена и Карла Маркса. ФОТО 21.06.2019, 15:060 Женщины чаще попадают в ДТП, мужчины - разбивают машину полностью
21.06.2019, 14:240 26 июня дорожные работы на Юбилейной и Льва Толстого будут закончены - УГИБДД Пскова 21.06.2019, 10:320 Опубликована схема движения общественного транспорта в Пскове в Ганзейские дни 21.06.2019, 09:200 Ралли «900 озер» пройдет в Опочецком районе 20.06.2019, 16:583 Дилерский центр Haval откроется в Пскове 22 июня
20.06.2019, 16:260 Ограничено движение от дома №95 по улице Толстого и на пересечении Кузнецкой и Маркса 20.06.2019, 14:480 Водитель ВАЗа погиб в ДТП в Пустошкинском районе 20.06.2019, 12:020 Три человека пострадали в ДТП на мосту 50-летия Октября 20.06.2019, 11:290 На мосту 50-летия Октября произошло ДТП с пострадавшими
20.06.2019, 10:570 Дорогу на Красноармейской в Пыталово доделают в 2020 году 20.06.2019, 10:450 В Псковской области госавтоинспекторы вместе с детьми провели акцию «Возьми ребенка за руку!» 20.06.2019, 09:390 Новый штраф для автомобилистов могут ввести в РФ 20.06.2019, 09:114 Штраф 1,4 млн рублей заплатит псковский инспектор ДПС за получение взятки
19.06.2019, 23:125 На перекрестке улиц Кузнецкой и Маркса в Пскове фрезеруют дорожное покрытие в рамках гарантии 19.06.2019, 22:310 Чтобы продать автомобиль, великолучанину пришлось оплатить 32 штрафа ГИБДД 19.06.2019, 20:265 Опубликована схема перекрытия дорог в Пскове на время Ганзы 19.06.2019, 15:530 «Мазда» снесла пешеходное ограждение на улице Яна Райниса. ФОТО
19.06.2019, 14:060 В Пыталово полиция задержала нетрезвого водителя «Фольксвагена» 19.06.2019, 13:410 Фургон с псковскими номерами влетел под «КамАЗ» в Петербурге 19.06.2019, 13:290 На дорогах Псковской области появятся 50 новых комплексов фотофиксации превышения скорости 19.06.2019, 12:350 Неизвестный автомобиль сбил мотоциклиста в Островском районе
19.06.2019, 10:005 В Пскове проверили состояние улиц Советская, Детская, Калинина и Воеводы Шуйского 18.06.2019, 19:550 Погрузчик не пропустил «Фольксваген» в Псковском районе 18.06.2019, 18:300 21 июня в Великих Луках будет изменено расписание автобусов 18.06.2019, 17:480 В Великих Луках на Октябрьском проспекте произошло ДТП
18.06.2019, 15:200 В Великих Луках на переходе сбили пешехода 18.06.2019, 12:440 С 19 июня изменяется расписание автобуса №4 в Пскове 18.06.2019, 12:220 В Дедовичском районе нетрезвый механизатор управлял трактором 18.06.2019, 09:410 В Пскове ищут свидетелей ДТП с участием «Лады» и «ГАЗа»
18.06.2019, 09:041 Вступил в силу приговор водителю, сбившему детей на автобусной остановке в Опочке 17.06.2019, 22:540 Введение новых правил автомобильного тюнинга отложили на год 17.06.2019, 20:310 Осужден водитель автобуса, по вине которого дети попали в ДТП в Стругокрасненском районе 17.06.2019, 18:390 Из-за ДТП затруднено движение в сторону Запсковья
17.06.2019, 18:240 Минтранс ввел обязательные гарантийные сроки для всех дорожных работ 17.06.2019, 17:370 Путин подписал закон об ужесточении ответственности за «пьяные» ДТП 17.06.2019, 17:222 Работы по продлению улицы Юности в Пскове будут завершены к Ганзейским дням 17.06.2019, 17:130 Российские водители признали использование телефонов за рулем опасным
17.06.2019, 14:410 16 июня на дорогах Псковской области зарегистрировано 5 ДТП 17.06.2019, 14:080 Женщина не справилась с управлением и упала со скутера в Порховском районе 17.06.2019, 13:142 В Пскове совершен очередной наезд на велосипедиста 17.06.2019, 12:510 Авария с мотоциклом на Ольгинском мосту произошла при попытке водителя «Киа» перестроиться
17.06.2019, 12:411 В результате столкновения с трактором в Невельском районе госпитализированы двое детей 17.06.2019, 12:070 В Пыталово полиция задержала 27-летнего пьяного водителя-рецидивиста 17.06.2019, 12:020 В Себежском районе в машине пьяного водителя погиб пассажир 17.06.2019, 11:150 На ремонт гдовской трассы направят более 200 млн рублей
17.06.2019, 11:070 В Великих Луках судимые местные жители угнали «Ситроен» 17.06.2019, 09:461 Провал асфальта образовался на Инженерном мосту в Пскове 17.06.2019, 08:470 Россияне начали больше интересоваться автодомами 16.06.2019, 16:301 ДТП с четырьмя машинами на дороге Санкт-Петербург – Псков серьезно затрудняет движение
16.06.2019, 15:020 ГИБДД напомнила псковичам, как оплачивается административный штраф 16.06.2019, 12:141 Устанавливаются очевидцы ДТП в Пскове 16.06.2019, 09:340 В Троицу автобусы на псковские кладбища будут ходить чаще 15.06.2019, 13:354 Интерактив: На перекрестке Я. Фабрициуса - Гражданская ликвидируют один из пешеходных переходов
15.06.2019, 09:060 Дополнительные автобусы будут сегодня ходить до псковских кладбищ 14.06.2019, 22:590 Улицу Петровскую в Пскове сделают на сэкономленные с нацпроекта деньги 14.06.2019, 20:599 Глава администрации Пскова объяснил причину появления «расплавившегося» летом дорожного покрытия 14.06.2019, 20:240 Активисты перечислили властям проблемы псковских дорог
14.06.2019, 19:274 Сити-менеджер Пскова отчитался об исправлении подрядчиками состояния дорог на Советской, Металлистов и Шестака 14.06.2019, 17:095 Мотоциклист попал в аварию на Ольгинском мосту. ФОТО 14.06.2019, 15:560 Псковичи смогут получить выгоду при покупке LADA XRAY и LADA XRAY Cross до конца июня 14.06.2019, 13:400 Сократилось число ДТП на федеральных дорогах в Псковской области
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.