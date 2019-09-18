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Активисты «Убитых дорог Пскова»: Круговое движение возле областной прокуратуры - это реально и дешево

Активисты общественного движения «Убитые дороги Пскова» рассказали о способе, с помощью которого можно сделать круговое движение возле здания прокуратуры Псковской области, на пересечении улиц Карла Маркса и Кузнецкой и улиц Кузнецкой и Плехановский посад. Своим видением ситуации общественники поделились на пресс-конференции в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

«У здания областной прокуратуры круговое движение можно сделать с помощью мини-кольца из водоналивных барьерных ограждений, которые на трассах используются при ремонте. Такое кольцо можно поместить на любой перекресток», - отметил общественник Дмитрий Цопов. - Такое решение снизит аварийность и увеличит пропускную способность участка. Надо применять! Это европейский опыт, который можно наблюдать, например, в Тарту».

Активисты подчеркнули, что в России таким способом уже пользуются в Перми. Со слов общественников, установка мини-кольца не потребует серьезных изменений участка дороги и значительного финансирования.

«Установка мини-кольца и знаков не изменит геометрических параметров улицы и обойдется примерно в 80 тысяч рублей. Это 5 копеек для города, - добавил Дмитрий Цопов. - Но, к сожалению, у нас такие идеи встречаются в штыки. Складывается впечатление, что наши компетентные люди не совсем понимают, как сделать город красивым, благоустроенным. В первую очередь, сотрудники ГИБДД, для которых, наверное, приоритетная задача - поставить как можно больше ограждений. Будто так можно добиться безопасности. Это не та мера. Если все загнать в заборы - аварийность уменьшится, но город превратится в концентрационный лагерь. Будем ходить вдоль заборов».