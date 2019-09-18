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Угрожали дать лопатой по спине - активисты «Убитых дорог» рассказали о реакции на общественные проверки

Активисты из общественной организации «Убитые дороги Пскова» рассказали о взаимоотношениях с представителями городской и региональной власти. Как 20 сентября на пресс-конференции в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей сообщил Николай Мельков, общественники продвигают интересы автомобилистов и пешеходов, а не чьи-либо другие, поэтому и попыток «приручить» или давления на них не было.

«Мы лоббируем интересы, идеи автомобилистов и пешеходов. Другие - не продвигаем. Давления как такового на нас не было», - отметил Николай Мельков.

Кроме того, другой активист - Дмитрий Цопов - добавил, что единственный негативный момент отношения с чиновниками - попытки игнорирования. «Иногда чиновники пытаются нас игнорировать, отмолчаться, не заметить проблемы», - подчеркнул он.

Кроме того, активист подметил, что сейчас контакт с представителями власти и подрядчиками улучшился.

«Раньше, когда мы приходили проверять участок дороги, где делают ремонт, рабочие нас и побить угрожали, и лопатой по хребтине дать. Но хорошо, что до насилия так и не дошло», - заключил Дмитрий Цопов.