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Щетка не касается асфальта - активисты «Убитых дорог Пскова» поделились новым видео по уборке улиц

Активисты общественной организации «Убитые дороги Пскова» поделились в соцсетях новым видео на тему уборки дорог. Видео разместили у себя в группе в соцсети «ВКонтакте».

Источник: Youtube-канал «Убитые дороги Пскова»

На видео - у обочины едет уборочный автомобиль. В это время голос за кадром комментирует: «Щетка не касается асфальта».

Среди пользователей Сети, оставивших комментарий под видео, нашлись и те, кто попробовал объяснить увиденное: «Это пылесос! Все, что может, он - засасывает. А щетки подняты, потому что лотковая часть не убрана лопатой. Если опустит щетку - сами понимаете, что будет...».