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Устройством освещения на четырех автодорогах займутся в Псковской области

На автодорогах Псковской области установят элементы освещения на пешеходных переходах, автобусных остановках, кольцевых пересечениях, локальных пересечениях и примыканиях. На сайте госзакупок объявлен соответствующий аукцион.

Максимальная цена контракта составляет 3 млн 377 тысяч рублей. Работы будут выполняться на следующих дорогах регионального значения: Псков - Кислово – Палкино в деревнях Дудниково, Полены, Слопыгино, Бадухино и Лещихино, Родина – Наволок на повороте на Кусву, Заровенье – Кусва в деревне Кусва, Псков - Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино — Краколье в деревне Великое Поле.

Аукцион назначен на 13 марта, срок исполнения контракта - 120 календарных дней с даты его заключения.