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Активисты «Убитых дорог» сделали контрольные замеры дорожных знаков в разных местах Пскова

Активисты движения «Убитые дороги» сделали контрольные замеры дорожных знаков в разных местах города Пскова.

В пресс-службе «Убитых дорог» подчеркнули, что не все дорожные знаки одинаковые, и от того, в каком они состоянии, зачастую зависит безопасность на дороге. «Многие, наверное, замечали, что не всегда знаки хорошо видны в темное время суток, а некоторые находятся под слоем грязи, тем самым переставая отражать свет от фар», - отметили «убитодорожники».

Активисты «Убитых дорог» выяснили, что значения коэффициента световозвращения проверенных дорожных знаков соответствуют норме.

Самый яркий знак оказался в Писковичах - значение у белого элемента 678. Немного хуже у знака «Пешеходный переход» на ул. Юбилейной - 515. А вот на ул. Л. Поземского, где недавно сбили пешехода, знак «светится» не так ярко: всего 163.

«Но что примечательно - после помывки знака значения коэффициента возрастали на порядок. Для сравнения: новая барьерка на дороге у памятника Александру Невскому. Значение грязного белого элемента: 270, после помывки: 495. Как видно, чистота улучшает световозвращение почти в 2 раза!» - заключили в пресс-службе движения.