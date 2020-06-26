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АвтоМир / Дороги

Михаил Ведерников проверил ход работ по ремонту моста через Шелонь

29.06.2020 11:16|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников проверил ход капитального ремонта моста через реку Шелонь на автомобильной дороги Дубровка - Дедовичи. В выезде на объект принял участие заместитель главы региона Василий Осипов и руководитель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.



Борис Елкин рассказал, что на текущий момент уже установлена промежуточная балка. На этой неделе будет произведена заливка новой опоры. «Старый мост был рассчитан на определенный вес, этого было недостаточно, поэтому у нового моста будет проведена установка дополнительной опоры», - рассказал он.



Главный инженер ООО «Строительная компания «Балтийский берег» Николай Даляев пояснил, что все работы идут по графику. «Надеемся, что завершим объект раньше заявленных сроков», - заявил он.



«Уже скоро будет восстановлено покрытие, сделано освещение», - заключил Борис Елкин.

Теги: #капремонт #мосты
Источник: Псковская Лента Новостей
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