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АвтоМир / Дороги

В Пскове на три дня закроют улицу Спортивную

04.09.2020 17:43|ПсковКомментариев: 0

В Пскове на три дня закроют улицу Спортивную. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГИБДД УМВД России по городу Пскову. 

В связи с проведением работ на инженерных сетях с 8.00 7 сентября до 17.00 9 сентября движение автотранспорта будет перекрыто на участке от улицы Кузнецкой до улицы Гражданской.

Водителей просят учесть эту информацию при планировании поездок, по возможности, выбирать маршруты, не проходящие в районе проведения работ, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.

Теги: #дороги Пскова #ОМСУ
Источник: Псковская Лента Новостей
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