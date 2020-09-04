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В Пскове на три дня закроют улицу Спортивную

В Пскове на три дня закроют улицу Спортивную. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГИБДД УМВД России по городу Пскову.

В связи с проведением работ на инженерных сетях с 8.00 7 сентября до 17.00 9 сентября движение автотранспорта будет перекрыто на участке от улицы Кузнецкой до улицы Гражданской.

Водителей просят учесть эту информацию при планировании поездок, по возможности, выбирать маршруты, не проходящие в районе проведения работ, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.