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В Острове завершили ремонт дороги на улице Германа

В Острове завершили ремонт участка автомобильной дороги на улице Германа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Объект стал шестым по счету в районном центре, который отремонтировали по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ранее обновили улицы Балтийскую, Пригородную, Рымара, Гастелло и Полевую.

На улице Германа приведен в нормативное состояние участок длиной 204 метра от улицы 25 Октября до улицы 1 Мая. Работы проводило ООО «Дорожник -2010» по контракту с администрацией Островского района. Стоимость работ составила около 2,8 млн рублей. Это дополнительные средства на реализацию нацпроекта, которые поступили в регион из федерального бюджета.

Подрядная организация выполнила фрезерование асфальтобетонного покрытия, устройство выравнивающего слоя и слоя покрытия из асфальтобетонной смеси на габбро-диабазе, провела укрепление обочин щебнем с асфальтобетонной крошкой. Работы завершены с опережением графика. По договору срок исполнения контракта был запланирован на 30 ноября.

Напомним, в Острове, который входит в Псковскую городскую агломерацию, в рамках нацпроекта также ремонтируют улицы Соляную и 1 Мая.