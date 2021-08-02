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Несколько дорог капитально отремонтируют в Великих Луках в этом году

Исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации Великих Лук Валерий Астраханцев сообщил, какие дороги в городе капитально отремонтируют. Работы планируется провести на улицах Льва Толстого, Угольной, Пушкина, Некрасова и Сибирцева, пишет портал «Луки.ру».

Также проводится конкурс на капитальный ремонт проезжей части на улицах Заслонова и Антонова, которые прилегают к строящейся школе.

«Там будет уличное освещение, тротуары, будут заменены коммуникации, установлено ограждение вдоль дорог», — прокомментировал Валерий Астраханцев.

По словам исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации Великих Лук, в реконструкцию дорожной сети города будут вкладываться большие средства.