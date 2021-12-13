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Губернатор опроверг информацию о вырубке лип для расширения проспекта Ленина в Великих Луках

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников опроверг информацию о вырубке лип для расширения проспекта Ленина в Великих Луках. Этой теме он уделил внимание во время «прямой линии» 15 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Великолучанка поинтересовалась, когда будет возможность отремонтировать центральную улицу города. По ее словам, в настоящее время вдоль дороги уже вырубили липы, однако к ее ремонту так и не приступили.

В ответ Михаил Ведерников заявил, что «информация о вырубке лип - неправда». Он сообщил, что в первоначальном варианте проекта реконструкции дороги планировалось вырубить 385 деревьев. После этого поступило много обращений от граждан, и администрация города инициировала пересмотр проекта.

«На сегодняшний день принято решение изъять 85 деревьев, чтобы дать возможность заезжать автобусам. Великолучане просят организовать движение по центру города не только маршруток, но и автобусов. Вместо этих деревьев администрация высадит новые растения. Я не вижу здесь проблемных вопросов и прошу на это так же смотреть», - сказал Михаил Ведерников.

Глава региона добавил, что дорожный проект в настоящее время проходит государственную экспертизу.

«Мы уже говорили о нем с Минтрансом. Пока финансовую поддержку нам не оказали, но предварительная договоренность уже есть. Надеюсь, нас поддержат. Ремонт дороги планируется от улицы Дьяконова до моста через Ловать. Сам мост ремонтировать пока не будем», - отметил губернатор.

Напомним, «прямая линия» губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с жителями региона проходит сегодня, 16 декабря, в прямом эфире телеканала «Россия 24». Онлайн-трансляция ведется также на радио «Маяк-Псков» и «Радио России-Псков».

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