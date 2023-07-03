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Участок улицы Николая Васильева закроют для движения в Пскове с 5 июля

Участок улицы Николая Васильева в районе здания № 15 закроют для движения транспорта в Пскове с 5 по 8 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Движение общественного транспорта в указанный период будет осуществляться по улице Новгородской. Перекрытие связано с проведением аварийных земляных работ на инженерных сетях хозяйственно-бытовой канализации

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - добавили в городской администрации.