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Станислав Стармолотов: В этом году мы не фиксировали укладку асфальта с нарушением технологий

В этом дорожном сезоне специалисты не фиксировали укладку асфальта с нарушениями. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» сообщил врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов.

«В этом году я и мои специалисты не фиксировали укладку асфальта с нарушением технологии: в дождь, снег, в лужи, в грязь. Всегда заказчик в должной мере обеспечивает контроль. Что касается двух объектов на юге области, там по большей части осадков немного. Естественно, когда осадки идут, об укладке не может быть и речи. Заказчик и строительный контроль постоянно наблюдают за этим делом», - объяснил гость студии.

Станислав Страмолотов напомнил, что по новому ГОСТу допускается укладывать асфальт при температуре воздуха до -10 градусов, но при жестком соблюдении технологических норм, которые обеспечат его качественную укладку.

«Это и температура смеси на объекте, и количество проходов по укатыванию. Контроль идет постоянный. Не забываем про гарантийные обязательства, это ответственность подрядчика», - заключил он.