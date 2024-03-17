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Возобновился капремонт дороги Ущицы – Великие Луки

Возобновился капитальный ремонт дороги Ущицы – Великие Луки, сообщил депутат регионального парламента Олег Савельев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: Олег Савельев

«С приходом весны возобновились работы, проводимые в рамках национального проекта России "Безопасные качественные дороги", по капитальному ремонту региональной трассы на участке Ущицы - Великие Луки», - отметил он.

Срок сдачи объекта - 2024 год. Выполнен уже значительный объем работ в границах деревень Корнилово и Суханово.

«Но предстоит ещё сделать многое. Понимая важность и значимость объекта как для безопасности самих жителей этих деревень, так и всех участников дорожного движения, строители и сегодня в выходной день находятся на рабочих местах», - добавил Олег Савельев.