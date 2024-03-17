Возобновился капремонт дороги Ущицы – Великие Луки

Возобновился капитальный ремонт дороги Ущицы – Великие Луки, сообщил депутат регионального парламента Олег Савельев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Фотографии: Олег Савельев
«С приходом весны возобновились работы, проводимые в рамках национального проекта России "Безопасные качественные дороги", по капитальному ремонту региональной трассы на участке Ущицы - Великие Луки», - отметил он.
Срок сдачи объекта - 2024 год. Выполнен уже значительный объем работ в границах деревень Корнилово и Суханово.
«Но предстоит ещё сделать многое. Понимая важность и значимость объекта как для безопасности самих жителей этих деревень, так и всех участников дорожного движения, строители и сегодня в выходной день находятся на рабочих местах», - добавил Олег Савельев.