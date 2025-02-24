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Движение по улице Сибирцева в Великих Луках перекроют до 4 апреля

Движение по улице Сибирцева в Великих Луках временно ограничат, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Великие Луки.

Движение ограничат с 26 февраля до 4 апреля 2025 года на участке дороги по улице Сибирцева от дома №23 до дома №21, будет временно прекращено движение транспортных средств.

Установленные маршруты объезда – по улице Лизы Чайкиной, улице Розы Люксембург, улице Ставского и проспекту Ленина.

Автомобилистов просят заранее продумать маршрут движения с учётом данной информации.

Ранее сообщалось, что тротуар перекроют на участке улицы Комсомольской в Великих Луках с 26 февраля.