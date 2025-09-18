АвтоМир / Дороги

Движение на участке улицы Широкой в Великих Луках временно прекратят

В связи с реконструкцией водовода от проспекта Гагарина до улицы Широкой через железнодорожные пути московского направления Октябрьской железной дороги до улицы Малышева с 8 октября движение будет временно прекращено. Об этом сообщила администрация города Великие Луки в своем Telegram-канале.

Ограничения будут действовать с 08:00 8 октября и продлятся до 18:00 28 октября этого года на участке автомобильной дороги по улице Широкой от пересечения с перекрестком Ползунова до въезда к дому №1 по улице Широкой.

Объезд будет осуществляться через автомобильную дорогу по улице Глинки.

Автомобилистов просят учесть данную информацию при планировании маршрутов передвижения.