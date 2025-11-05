АвтоМир / Дороги

Антон Мороз о состоянии дворов в округе №3

Состояние далеко не всех дворов Пскова сегодня можно назвать удовлетворительным. Как обстоят дела с дворами в округе №3? Какие есть механизмы для того, чтобы территории постепенно благоустраивались? И какие опасности могут возникнуть после проведения ремонта? На эти вопросы в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей ответил депутат Псковской городской Думы Антон Мороз.

- Антон Михайлович, как вы оцениваете состояние дворов в округе №3?

- Ситуация разная: где-то удалось навести порядок, а где-то еще предстоит большая работа. Например, поступают обращения по скоплению воды после дождей — в частности, на улицах Металлистов, Плехановский Посад. Это системная проблема старых дворов, где требуется модернизация ливневой канализации. Также есть обращения по неудовлетворительному состоянию дворов по улице Николая Васильева.

- Много ли поступает заявок на ремонт дорожного полотна в округе?

- Да, обращений достаточно, но сейчас всё чаще речь идёт не только о ямах и трещинах, а и о безопасности движения. Например жители домов на улице Льва Толстого обращают внимание на ямы и разрушение дорожного полотна.

Есть и обратная ситуация — дороги отремонтированы сравнительно недавно, но отсутствуют ограничивающие скорость устройства. Так, на улице Новгородской жители жалуются на лихачей, которые гоняют по жилому кварталу, и просят установить «лежачих полицейских». Это вполне справедливое требование, и мы уже работаем над тем, чтобы такие меры были включены в планы по обеспечению безопасности.

- Можно ли как-то системно решить эту проблему?

- Да, именно к этому мы идем. Сейчас важно наладить взаимодействие между администрацией, депутатами, коммунальными службами и запросами жителей. По информации от администрации города, ремонт дороги на улице Льва Толстого находится на стадии подготовки проектной документации, чтобы разместить её на площадке и найти подрядную организацию. Также в ближайшее время участок от улицы Вокзальной до Зонального шоссе будет выставлен на торги. Еще один пример — Лисьи Горки, где часть дорожных проблем связана с работами «Газпром межрегионгаз Псков». Я уже договорился обсудить этот вопрос с генеральным директором компании Антоном Дымовым и главой города Борисом Елкиным, чтобы выработать единый подход к восстановлению дорожного покрытия после таких работ. Вопрос установки «лежачих полицейских» во дворах попробуем проработать силами ТОС.

- Много ли проектов по улучшению городской среды ждут своей очереди?

- Сейчас активно развиваются инициативы ТОС — жители сами предлагают, что нужно сделать во дворе или на улице, и участвуют в реализации. Мы находимся на этапе регистрации ТОСов. От того, сколько их будет в округе, будет зависеть количество проектов, которые могут быть реализованы. Стараемся помогать людям в этих инициативах.

- Какое решение вынесли по дороге, которую осматривали во время выезда в Лисьих Горках?

- На текущий момент вопрос прорабатывается с УГХ города Пскова. Надеемся, скоро придем к решению и дорогу получится отремонтировать. Предварительно согласована засыпка разрушений дорожного полотна ФАМом (фрезерованный асфальтобетонный материал, асфальтовая крошка - ред.).

Беседовал Андрей Николаев