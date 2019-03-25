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В ГИБДД предложили снизить максимальную скорость для водителей, перевозящих детей, на 20 км в час

Глава ГИБДД Михаил Черников предложил снизить максимальную скорость для водителей, перевозящих детей, на 20 км в час.

«Давайте возьмем и снизим скорость для водителей, которые перевозят детей, на 20 км в час от той скорости, которая у нас максимальная», - сказал М.Черников во вторник на конференции «Безопасная дорога».

«Например, скорость 90 км/ч, а я еду со скоростью 70 км/ч. Но в аппарате главка был ответ, а как мы будем это администрировать? А зачем наказывать? Мы внесем это в ПДД. Давайте внесем эти изменения», - добавил он.

Кроме того, М.Черников считает, что следует обозначить в правилах дорожного движения (ПДД) обязательность наклеек, о том, что в автомобиле находится ребёнок.

«Если в ПДД записано будет, что такая наклейка обязательна, это хорошо было бы, не надо это администрировать, выписывать штрафы, но предупреждение можно сделать», - сказал глава ГИБДД.

При этом он отметил, что такие наклейки должны стать более качественными. «Если наклейка классная будет, это сработает», - считает М. Черников.

Глава ГИБДД добавил, что в минувшем году на дорогах погибли почти 400 детей.