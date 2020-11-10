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Роспотребнадзор консультирует псковичей по услугам такси и каршерингу

Управление Роспотребнадзора по Псковской области с 16 по 30 ноября проводит «горячую линию» по вопросам оказания услуг такси и каршерингу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении.

Тематическое консультирование потребителей осуществляется в период проведения «горячей линии» с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) по следующим телефонам:

- Псков: 8(8112)62-24-77, 8(8112)62-25-03;

- Великие Луки: 8(81153) 7-70-96, 8(81153) 3-72-01;

- Невель и Опочка: 8(81151) 2-54-02, 8(81138) 2-24-23;

- Остров: 8(81152) 3-28-98;

- консультативный центр для потребителей при ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области»: 8(8112) 66-21-16.