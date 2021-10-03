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«Беседка»: Владимир Папорт о зимней уборке Пскова и профилактике аварийности. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня,13 декабря. Гость студии - начальник ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт.

Ведущая Любовь Кузнецова обсудила с ним ситуацию с зимней уборкой города, положение дел по аварийности на дорогах, вопросы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и видимые изменения в организации дорожного движения в Пскове.

Как снегопад и мороз сказались на количестве ДТП в областном центре? Удается ли при помощи профилактики уменьшить число аварий с участием детей и подростков?