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Скончался один из пешеходов, сбитых «Лексусом» при попытке помочь пострадавшим в ДТП в Псковском районе

Один из сбитых «Лексусом» пешеходов, который вместе с другим бросился помогать участникам ДТП в деревне Стяглы Псковского района, скончался в больнице. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным ведомства, погибший - мужчина 1960 года рождения. Этот мужчина вышел из своего транспортного средства и поспешил на место ДТП, - тогда и попал под «Лексус».

Напомним, двух пешеходов, которые оказались недалеко от места ДТП в деревня Стяглы Псковского района и поспешили на помощь пострадавшим, сбил автомобиль «Лексус». Обоих пешеходов госпитализировали, одного - в тяжелом состоянии.

Первоначальное ДТП произошло 13 января, в 07.52. По предварительной информации, водитель автомашины «Чери Тиго», двигавшийся со стороны Пскова, совершил выезд на встречную полосу, где столкнулся с «Рено Логан». В результате погибли все находившиеся в автомашинах люди: водитель «Рено» (1997 года рождения) и водитель и пассажир «Тиго».