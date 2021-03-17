АвтоМир / Происшествия / ДТП

Стали известны подробности ДТП с пострадавшим водителем в Порховском районе

Водитель «Рено Логан», перевернувшегося 20 марта в Порховском районе, получил автотравму, равную рану правого локтевого сустава и рваную рану лба. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, пострадавший – мужчина 1985 года рождения.

По предварительной информации, на автодороге Лудони – Павы - Боровичи водитель «Рено Логан» не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в кювет, где столкнулся с деревом, после чего опрокинулся.

На место выезжали ГИБДД.

На момент проверки водитель был трезв.