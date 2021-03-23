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АвтоМир / За рулём

День «Икс» на экзаменах в ГИБДД

23.03.2021 15:37|ПсковКомментариев: 0

С 1 апреля выпускники автошкол начнут сдавать экзамен на права по новым правилам. Их введение откладывали на полгода, но все равно оказались не готовы - так считают некоторые эксперты автоотрасли. Рассказываем, каким образом удалось объединить автодром и город, избежав рисков повреждения чужих машин при проверке навыков парковки, по каким маршрутам теперь будут ездить претенденты на официальный статус водителя и как «тест на идиота» мог бы изменить ситуацию на псковских дорогах.

 

Четыре плюс четыре равно четыре

Предприниматель из Пскова Татьяна в апреле завершает обучение в автошколе. Экзамен в ГИБДД ее ждет в соответствии с новым регламентом, который начнет действовать с 1 апреля. Ввести его собирались еще 1 октября прошлого года, но отложили из-за пандемии под предлогом того, что автошколы в условиях коронавируса не смогут перестроить программы.

«Планировала учиться еще прошлой весной, но в связи с пандемией обучение теории было дистанционным, пришлось оттянуть этот момент, - говорит Татьяна. - Живое общение мне ближе. Слышала о том, что экзамен придется сдавать как-то по-другому. А еще слышала, что ничего не изменится, и для нас все окажется так же, как и для тех, кто сдавал до нас. Хотелось бы, чтобы любые новинки приводили к улучшениям на дороге, пока что культура вождения у нас хромает».

Уже сдавал экзамен 18 марта инженер-электротехник Андрей. Засыпался на автодроме и планирует повторить попытку 30 марта. Торопится успеть до начала действия нового регламента. И это несмотря на то, что по нему автодром будет отменен. Разгадка тут простая. То, что раньше проверяли на автодроме (например, навыки параллельной парковки и умение разворачиваться в ограниченном пространстве), теперь экзаменатор будет тестировать в условиях города. Если раньше для успешной сдачи экзамена можно было набрать восемь штрафных баллов (по четыре на площадке и в городе), то теперь всего четыре.

«Сдавать будет сложнее, - уверен Андрей, спешащий за правами до дня «Икс». - Да и маршрут в городе теперь не будет заранее известен. Вообще, малопонятно, как будет происходить процесс сдачи экзамена».

Что наиболее заметного меняется во время экзамена в ГИБДД:
Если раньше проверка навыков на автодроме и в городе происходила отдельно, то теперь экзаменаторы будут выносить свое заключение во время одной поездки.
В автомобиле, кроме инспектора и будущего водителя, могут находиться представители автошкол, общественных организаций, другие претенденты на сдачу экзамена.
Отменяется стандартный один на всех городской маршрут. ГИБДД должна будет определить кварталы, на улицах которых будет происходить сдача экзамена.
Будущий водитель Андрей называет вещи, которые, по его мнению, стоило бы модернизировать в процессе сдачи экзамена в первую очередь. Среди них - устранение «больших организационных сложностей»:

«Этап сдачи автодрома ждали почти пять часов. В эпоху технологий можно было бы электронную очередь организовать. В машине сидишь - душно, на улицу выходишь - холодно. Только из нашей автошколы было двадцать человек, но мы не единственные. То же и в городе. Регистрируешься на «Госуслугах», выбираешь время, а по факту это далеко от истины, все равно живая очередь. Нервничаешь, с непривычки стресс, это влияет на результаты. Из нашей группы только два человека автодром прошли».

Также будущий водитель приводит в качестве примера опыт Финляндии, где в автошколах занятия длятся на протяжении года, и за это время возникает больше шансов стать успешным водителем. Однако признает, что такое нововведение скажется на цене.

Практика покажет

К иностранному - белорусскому - опыту апеллирует также исполнительный директор автошколы «Олиса» Андрей Корж. Для начала он приводит российскую статистику, согласно которой в серьезные ДТП попадают водители со стажем от двух-трех лет.

«Из-за нововведений сдача экзамена усложнится, будут сумасшедшие очереди. Я бы упростил получение водительского удостоверения, но сделал бы его временным, на два года. Нет за это время аварий - получаешь постоянное удостоверение. Попадал в ДТП - снова идешь учиться в автошколу. Практика все равно приходит со временем», - считает он.

За какие нарушения на экзамене можно сразу получить 5 штрафных баллов и отправиться на пересдачу:
Непристегнутый ремень безопасности.
Создание помех для пешеходов или других водителей, имеющих преимущество на дороге.
Выезд на встречную полосу.
Использование во время движения телефона, подсказок через другие средства связи.
Превышение скорости.
Наезд на бордюр.
Игнорирование задач, поставленных экзаменатором.
Нарушение правил обгона, разворота, поворота, движения задним ходом, проезда ж/д переездов.

«С плеча отрубили, - так комментирует Андрей Корж введение новых правил. - Мы, как говорится, всегда готовы. Только нас никто не ставит в известность. Делают все очень поздно, заранее не знаем, какие будут конкретно маршруты, все происходит в набросках. Даже сейчас машины во время экзаменов попадают в ДТП. А кто на себя возьмет ответственность, если во время парковки в реальной обстановке зацепят чужую машину? Вероятно, все-таки будет заезд на автодром».

О том, что новые процедуры понятны не до конца, говорит и Юрий Бучинский, начальник автошколы ДОСААФ. Хотя и располагает чуть более расширенными данными. В частности, он рассказал, что предварительно ГИБДД утвердила три района для практической части экзамена, в каждом из них находится автодром. В первом случае движение начнется с площадки на улице Пожиговской и будет направлено в сторону областной ГИБДД на Труда. Второй вариант - от площадки за ГИБДД по ближайшим микрорайонам. Третий - с автодрома на улице Яна Райниса, через площадь Победы, мост 50-летия Октября, улицу Юбилейную с разворотом на Маргелова и возвращением обратно.

«Все-таки парковаться прямо в городе опасно, движение везде интенсивное, - поясняет Юрий Бучинский. - У нас не только легковые автомобили, есть грузовики. Где «Урал» или «Камаз» запаркуются в городе? Думаю, нововведения не осложнят сдачу экзамена. Покажет практика, все станет ясно в первые недели. Вряд ли общая статистика ухудшится. Мы обсуждали этот вопрос с инструкторами на педсовете. Все новое пугает, а подумаешь, может, и к лучшему. Может, и не будут такие очереди скапливаться».

«Нас разве кто-то спрашивает? Только говорят, что будут новые правила. Значит, будем работать по ним, - говорит директор областной автошколы Юрий Амосов. - Процент сдачи и так не сильно высокий, а теперь он еще уменьшится. Проблема-то в том, что в плане подготовки особо ничего не меняется. Должно быть по программе 56 часов практического вождения, они и остаются».

Один раз и на всю жизнь

У Николая Мелькова, главного инженера движения «Убитые дороги» и члена общественного совета УМВД России по Псковской области, есть права всех категорий, кроме автобусных. Он принимал участие в обсуждении нововведений на федеральном уровне. Вспоминает, что автодром отменяли ради приближения экзамена к реальным условиям. Но действительно были сомнения в юридических последствиях.

Что до других нововведений, которые по его мнению, неплохо было бы внедрить, то речь идет об ином порядке продления прав.

«Когда заканчивается срок действия водительского удостоверения, для его продления достаточно написать заявление и принести медицинские справки, - обрисовывает Николай Мельков текущее положение дел. - Считаю, что это в корне неправильно. За десять лет изменяются ПДД, появляются новые знаки, не каждый водитель это отслеживает. Считаю, нужно снова сдавать экзамен. Отчасти это могло бы повлиять на безопасность на дорогах и на снижение числа ДТП, однако с продвижением этого вопроса все плохо. У нас и без того огромные очереди на сдачу и пересдачу экзаменов, а сотрудников не хватает, материальная база недостаточна».

По его мнению, на культуре вождения могло бы также сказать введение «теста на идиота» - так в Германии называют проверку мыслительного процесса у водителей, несколько раз получивших штраф за одно и то же нарушение.

«Общество считает, что ты дебил, если раз за разом едешь на красный. После третьего однотипного нарушения вызывают в полицию, забирают права, отправляют на обучение. Потом на экзамене, к примеру, дают синюю ручку и просят нарисовать елочку. И отправляют на пересдачу, потому что елки синими не бывают - такого типа там вопросы. Сдача этого теста дорого обходится. Люди понимают, что лучше не ехать чуть быстрее, чем иметь столько проблем».

На 26 марта запланирована встреча в Пскове сотрудников ГИБДД и руководства автошкол. На ней появится конкретика, связанная с новым регламентом. С этого момента до сдачи обновленного экзамена останется меньше недели.

Юлия Магера, фото Вадима Боченкова

Теги: #ГИБДД #дорожное движение #автомобиль
Источник: Псковская Лента Новостей
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