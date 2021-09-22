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Два ВАЗа с пьяными водителями остановили псковские полицейские

Трое водителей в Псковской области повторно сели пьяными за руль. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Нетрезвого великолучанина остановили сотрудники ГИБДД на территории одного из садоводческих товариществ 2 октября около 17.00. Житель города на Ловати 1981 года рождения управлял автомобилем ВАЗ-21053 «под градусом».

В тот же день около 18.00 в селе Ашево Бежаницкого района дорожные полицейские остановили для проверки автомашину ВАЗ-21150. Выяснилось, что за рулем автомобиля находился нетрезвый 46-летний местный житель.

Кроме того, еще одного водителя с признаками алкогольного опьянения выявили дорожные инспекторы 4 октября в Порховском районе.

По данным фактам проводятся проверки. В соответствии со статьей 264.1 УК РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности, напомнили в УМВД.